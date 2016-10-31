No pain, no gain
Всем привет!
Увеличение продаж от сертифицированного специалиста Google рекламы.
Предлагаю:
настройку контекстной рекламы Google ads, Яндекс директ
разработка сайта, посадочных страниц на Wordpress
настройку таргета для Instagram, Facebook, Tiktok
В маркетинге больше 7 лет, огромный опыт разных бизнес нишах.
Не все клиенты дают согласие на разглашение их рекламы, сайта, поэтому давно уже не обновлял портфолио
Портфолио
- Видеонаблюдение203 просмотра
- Лендинг на ЛПГенератор182 просмотра
- Цех по резке камней261 просмотр
- Низкая стоимость клика в конкурентной нише220 просмотров
- Ремонт квартир176 просмотров
- Сертификат Google по поисковой рекламе197 просмотров
- Портреты на заказ188 просмотров
- Низкая стоимость клика через Ретаргетинг163 просмотра
- Лендинг для услуги резки камней182 просмотра
- Лендинг по ремонту квартир206 просмотров
- Лендинг по дизайну интерьера173 просмотра
- Простой мобильный лендинг для дизайна интерьера195 просмотров
Отзывы заказчиков
$130
9 баллов
8 лет назад
Отличный специалист! Я доволен проектом!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Правильно поставленная задача. Оплата вовремя. Рекомендую.
$200
10 баллов
8 лет назад
Заказал разработку лендинга на ЛПгенераторе. По качеству всё устроило. Сделал всё в срок. Все мои корректировки исправил. Я доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик, оплатил вовремя, заполнил полностью ТЗ. Рекомендую.
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $200от 5 дней
#281
Контекстная реклама
нет отзывов
$15/час
от $200от 2 дней
#486