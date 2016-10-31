azamatkt91

Азамат Джунусов azamatkt91

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
No pain, no gain

Всем привет!

Увеличение продаж от сертифицированного специалиста Google рекламы.

Предлагаю:

  • настройку контекстной рекламы Google ads, Яндекс директ

  • разработка сайта, посадочных страниц на Wordpress

  • настройку таргета для Instagram, Facebook, Tiktok

В маркетинге больше 7 лет, огромный опыт разных бизнес нишах.

Не все клиенты дают согласие на разглашение их рекламы, сайта, поэтому давно уже не обновлял портфолио

Портфолио

Отзывы заказчиков

araukaria
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$130
9 баллов
8 лет назад
Создать лендинг на Lpgenerator
Отличный специалист! Я доволен проектом!
Хороший заказчик. Правильно поставленная задача. Оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
papique
Амизов 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Разработать лендинг на лпгенераторе.
Заказал разработку лендинга на ЛПгенераторе. По качеству всё устроило. Сделал всё в срок. Все мои корректировки исправил. Я доволен. Рекомендую.
Очень адекватный заказчик, оплатил вовремя, заполнил полностью ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $200от 5 дней
#281
Контекстная реклама
нет отзывов
$15/час
от $200от 2 дней
#486