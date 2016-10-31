No pain, no gain

Всем привет!

Увеличение продаж от сертифицированного специалиста Google рекламы.

Предлагаю:

настройку контекстной рекламы Google ads, Яндекс директ

разработка сайта, посадочных страниц на Wordpress

настройку таргета для Instagram, Facebook, Tiktok

В маркетинге больше 7 лет, огромный опыт разных бизнес нишах.

Не все клиенты дают согласие на разглашение их рекламы, сайта, поэтому давно уже не обновлял портфолио