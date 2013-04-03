papique

Амизов papique

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

azamatkt91
33 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Разработать лендинг на лпгенераторе.
Очень адекватный заказчик, оплатил вовремя, заполнил полностью ТЗ. Рекомендую.
Заказал разработку лендинга на ЛПгенераторе. По качеству всё устроило. Сделал всё в срок. Все мои корректировки исправил. Я доволен. Рекомендую.
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