Разработать лендинг на нашем аккаунте в лп генераторе.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Разработать лендинг на нашем аккаунте в лп генераторе.
На фотографию ведра нанести красиво текст. Работа очень простая. Пишите предложения.
Написание текста для карточек товара. Тематика грунтовки и эмали для металла.
Нужен рерайтинг (технических текстов их много они все разные, в данный момент нужно отрерайтить текст 3000 символов). Тема: Лакокрасочные покрытия и всё что с этим связано. Присылайте предложения! Спасибо!