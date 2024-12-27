Рекламная стратегия для онлайн магазина

Доброго времени суток! Рассматриваем разные рекламные направления для онлайн магазина. Онлайн магазин работает на Европу и Америку и связан с онлайн ммо-рпг игрой World of Warcraft. Ищем людей, кто разбирается в этом, а не "хочет разобраться". В первую очередь приветствуются отклики, кто готов работать в команде за % (хороший процент от покупки клиента), но также рассматривать будем все отклики. Больше подробностей в личном обсуждении.