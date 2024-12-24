Нужно ведение рекламной кампании для доски объявлений по продаже авто в Беларуси в течение месяца.

Проблематика:

1. Сложно продавать услуги сайта юрлицам (автосалоны, автодилеры, автосервисы), т.к. "мы первый раз о вас слышим".

2. Частные лица с каждый годом все меньше добавляет объявления, считая сайт "малознакомым", хотя органический трафик на приемлемом уровне.

3. Активная рекламная деятельность одного конкурента, который перетягивает трафик на себя.

Цель: Увеличение узнаваемости сайта (бренда).

С 2018 года были попытки открутки контекста. Несколько раз запускали баннерку на РСЯ и видео-рекламу на YouTube. Бюджеты слили, результат - ноль.

Вопросы:

1. Что можете предложить? Какая стратегия при ограниченном и непостоянном бюджете?

2. Как будем мерять увеличение узнаваемости?

3. Какие каналы?

4. Какие бюджеты?

5. Стоимость вашей работы?

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