Потрібно налаштувати рекламні кампанії в Google Ads для сайтів з товарами. Орієнтуватися на ринок України. Необхідно створити 2 рекламні кампанії. Рекламний кабінет буде надано.
Нужно ведение рекламной кампании для доски объявлений
Нужно ведение рекламной кампании для доски объявлений по продаже авто в Беларуси в течение месяца.
Проблематика:
1. Сложно продавать услуги сайта юрлицам (автосалоны, автодилеры, автосервисы), т.к. "мы первый раз о вас слышим".
2. Частные лица с каждый годом все меньше добавляет объявления, считая сайт "малознакомым", хотя органический трафик на приемлемом уровне.
3. Активная рекламная деятельность одного конкурента, который перетягивает трафик на себя.
Цель: Увеличение узнаваемости сайта (бренда).
С 2018 года были попытки открутки контекста. Несколько раз запускали баннерку на РСЯ и видео-рекламу на YouTube. Бюджеты слили, результат - ноль.
Вопросы:
1. Что можете предложить? Какая стратегия при ограниченном и непостоянном бюджете?
2. Как будем мерять увеличение узнаваемости?
3. Какие каналы?
4. Какие бюджеты?
5. Стоимость вашей работы?
Несодержательные отклики отклоняю как спам.
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