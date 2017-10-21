Якісна реклама тільки з хорошою аналітикою // Качественная реклама только с хорошей аналитикой

Привіт. Я PPC-спеціаліст.

Займаюсь рекламою вже більше 3х років. За плечами пройдено далеко не пару кіл аду в Google Ads (пошук, GDN (або ж КММ), YouTube, торгові кампанії, Performance Max і тп) та Facebook Ads (кампанії по охопленню, кліки, збір лідів, та інші види конверсій).

Не буду обіцяти чогось захмарного від реклами. Але звертаючись до мене ви отримаєте ефективну рекламу, яка дає максимальний результат. Також зазначу, що найбільш ефективно реклама буде давати результати, якщо на достатньо хорошому рівні працюють інші "сторони медалі", а саме, сайт (або інший конвектор), рекламна пропозиція та менеджери (які оброблюють заявки). Додатково зможу проконсультувати Вас з приводу роботи сайту, для покращення конверсій.

Якщо у Вас є питання на рахунок вже працюючих кампаній, або ж хочете тільки запускати, зможу проконсультувати, зробити аудит (адекватний та зрозумілий).

Привет. Я PPC-специалист.

Занимаюсь рекламой уже более 3 лет. На моем пути было несколько кругов ада в Google Ads (поиск, GDN (или КМС), YouTube, торговые кампании, Performance Max и т.д.) и Facebook Ads (кампании по охвату, клики, сбор лидов и другие виды конверсий).

Не буду обещать чего-то нереального по рекламе. Но обращаясь ко мне, вы получите эффективную рекламу, которая дает максимальный результат. Также отмечу, что реклама будет давать лучше результаты, если на достаточно хорошем уровне работают другие "стороны медали", а именно, сайт (или другой конвертер), рекламное предложение и менеджеры (которые обрабатывают заявки). Дополнительно смогу проконсультировать вас по поводу работы сайта, для улучшения конверсий.

Если у вас есть вопросы по уже работающим кампаниям или же хотите только запускать, смогу проконсультировать, сделать аудит (адекватный и понятный).