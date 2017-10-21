daniilmazurenko

Даниил daniilmazurenko

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Якісна реклама тільки з хорошою аналітикою // Качественная реклама только с хорошей аналитикой

Привіт. Я PPC-спеціаліст.

Займаюсь рекламою вже більше 3х років. За плечами пройдено далеко не пару кіл аду в Google Ads (пошук, GDN (або ж КММ), YouTube, торгові кампанії, Performance Max і тп) та Facebook Ads (кампанії по охопленню, кліки, збір лідів, та інші види конверсій).

Не буду обіцяти чогось захмарного від реклами. Але звертаючись до мене ви отримаєте ефективну рекламу, яка дає максимальний результат. Також зазначу, що найбільш ефективно реклама буде давати результати, якщо на достатньо хорошому рівні працюють інші "сторони медалі", а саме, сайт (або інший конвектор), рекламна пропозиція та менеджери (які оброблюють заявки). Додатково зможу проконсультувати Вас з приводу роботи сайту, для покращення конверсій.

Якщо у Вас є питання на рахунок вже працюючих кампаній, або ж хочете тільки запускати, зможу проконсультувати, зробити аудит (адекватний та зрозумілий).

Привет. Я PPC-специалист.

Занимаюсь рекламой уже более 3 лет. На моем пути было несколько кругов ада в Google Ads (поиск, GDN (или КМС), YouTube, торговые кампании, Performance Max и т.д.) и Facebook Ads (кампании по охвату, клики, сбор лидов и другие виды конверсий).

Не буду обещать чего-то нереального по рекламе. Но обращаясь ко мне, вы получите эффективную рекламу, которая дает максимальный результат. Также отмечу, что реклама будет давать лучше результаты, если на достаточно хорошем уровне работают другие "стороны медали", а именно, сайт (или другой конвертер), рекламное предложение и менеджеры (которые обрабатывают заявки). Дополнительно смогу проконсультировать вас по поводу работы сайта, для улучшения конверсий.

Если у вас есть вопросы по уже работающим кампаниям или же хотите только запускать, смогу проконсультировать, сделать аудит (адекватный и понятный).

Google Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
boclean
29 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Налаштування конверсії ГА4
Исполнителя сделал всё быстро и качественно. Кстати говоря сделал быстрее чем обещал. Работой доволен! Оставлю контакт исполнителя для дальнейшего сотрудничества. Могу рекомендовать!
Хороший замовник. Чітко поставлена задача та швидка оплата за виконану роботу. Приємне спілкування) Рекомендую!
Ответный отзыв
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Настройка событий Google Analytics 4
Рекомендую данного исполнителя, выполнил работу качественно, а самое главное раньше поставленного срока
Ідеальний замовник. Чітко поставлена задача та швидка оплата за зроблену роботу. Однозначно рекомендую до співпраці!
Ответный отзыв
NikolaevAlex
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Ошибка в настройках расширенного отслеживания конверсий
Все хорошо и быстро сделал, рекомендую!
Хороший заказчик, сделал понятное ТЗ, приятный в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв
gekas82
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Установить форум с доработками
все готово как и договаривались
Отличный заказчик. С первых минут общения нашли общий язык. Составил грамотное ТЗ, хорошо обьяснил то чего действительно хочет. Рекомендую. Надеюсь будут еще заказы от Евгения.
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