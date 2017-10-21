Установить форум с доработками

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки164 просмотра

Нужен форум, желательно простой, бесплатный (phpbb, runbb, fluxbb...) – CMS не имеет значения. Решайте сами, который лучше знаете. 

Форум надо доработать: 

1) сделать так, что бы даты тем, постов были динамическими, то есть дата сообщения, написанного сегодня, всегда отображалась как СЕГОДНЯ (спустя день, 5 дней, неделю, месяц..). Соотв., если сообщение или тема была создана вчера, то спустя неск. дней отображалась бы с датой как если бы публикация была вчера. 

2) Добавить переменную с названием города в название форума и в темы форума, что бы в зависимости от ip посетителя в эту переменную подставлялся бы город, соответствующий ip посетителя. Это можно реализовать так же через htaccess -d момент проверки ip и перенаправлять на определенный адрес URL типа: forum.com/?city=moscow  

3) Сделать так, что бы через 60 секунд прибывания появлялась бы табличка о том что необходимо зарегистрироваться для дальнейшего просмотра форума. 

Все это делается доп. скриптами, которые есть в инете или доп. модулями, если таковые имеются для движка. 

Это основные доработки, но есть и другие – более простые. 

 Срок: 4 дня. 

8 лет назад
gekas82
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

daniilmazurenko
Даниил 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$150
4 дня
все готово как и договаривались
Отличный заказчик. С первых минут общения нашли общий язык. Составил грамотное ТЗ, хорошо обьяснил то чего действительно хочет. Рекомендую. Надеюсь будут еще заказы от Евгения.

Заявки фрилансеров

daniilmazurenko
Даниил 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад

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