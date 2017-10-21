Задача: Создание 3 парсеров для поиска, а также автоматической выгрузки требуемой информации из личных профилей (резюме) ползователей в Фейсбук, Ксинг, Линкедин в нашу базу данных.
Установить форум с доработками
Нужен форум, желательно простой, бесплатный (phpbb, runbb, fluxbb...) – CMS не имеет значения. Решайте сами, который лучше знаете.
Форум надо доработать:
1) сделать так, что бы даты тем, постов были динамическими, то есть дата сообщения, написанного сегодня, всегда отображалась как СЕГОДНЯ (спустя день, 5 дней, неделю, месяц..). Соотв., если сообщение или тема была создана вчера, то спустя неск. дней отображалась бы с датой как если бы публикация была вчера.
2) Добавить переменную с названием города в название форума и в темы форума, что бы в зависимости от ip посетителя в эту переменную подставлялся бы город, соответствующий ip посетителя. Это можно реализовать так же через htaccess -d момент проверки ip и перенаправлять на определенный адрес URL типа: forum.com/?city=moscow
3) Сделать так, что бы через 60 секунд прибывания появлялась бы табличка о том что необходимо зарегистрироваться для дальнейшего просмотра форума.
Все это делается доп. скриптами, которые есть в инете или доп. модулями, если таковые имеются для движка.
Это основные доработки, но есть и другие – более простые.
Срок: 4 дня.
Выбранный исполнитель
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