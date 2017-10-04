Собрать данные с API

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок198 просмотров

Необходимо собрать типовые  данные с API внешних сервисов. Данные практически у всех идентичны, но сами API могут различаться. Всего их около 100. По каждому забираем около 5 переменных (цены и таймстапы) Задача срочная, желательно решить за неделю-две. Оплату можно частями. Напишите в отзыве, какими языками программирования владеете.

8 лет назад
ilyashershnev
Илья 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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