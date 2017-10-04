Клон http://gefu.ru/ Скопировать шаблон и интегрировать на CMS OpenCart / Simpla CMS Спарсить товара можете вы +50$ тогда общий бюджет 150 либо я сам
Правки в интернет-магазине на Shop Script
Правки и доработки в интернет-магазине на Shop Script 7.
Студии проходят мимо!
Для фрилансеров, хорошо знакомым с Shop Script 7.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт работает на движке DLE 11.3 требуется создать вторую РСС под Яндекс ZENВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть активно развивающийся проект на Laravel. В проекте есть данные, которые нужно по нажатию кнопки вебинтерфейсе (тема AdminLTE) экспортировать в Excel.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. для сайта на смс wordpress нужно разработать и интегрировать систему продажи билетов на мероприятия. ТЗ могу скинуть в личку. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5000
Добрый день.Есть готовый front-end для большого туристического портала с адаптивной версткой и тех.задание на разработку back-end. Дизайнер и разработчик front-end постоянно на связи,если будут возникать какие то вопросы. Необходимо доделать сайт согласно тех.заданию и настроить ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать некоторые моменты в онлайн чате test12345.pp.ua . нашли возможно баг или фичю) если клиент открывает чат на сайте и зажимает enter -то бесконечно отправляются сообщения, возможно ли с этим что-то сделать? (как-то это ограничить чтоли)... ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо:- сделать сайт (простейший) - базу данных (для ввода и хранения параметров, приблизительно - до 100 наименований, 5 параметров для каждого) данные однотипные. - расчет по параметрам из базы, на основании заданного выбора ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Сайт на yii 1 Ряд правок который нудно сделать за 1 рабочий день. Пишите только те кто разбирается в yii. 2.Статусы в бронирование в каких то зонах меняется в каких то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача, натянуть верстку на неткат стандарт. Главная и несколько внутренних страниц. Если у вас есть опыт работы с этой системой. Напишите ваши примеры работ. Ссылку на Техническое задание дам ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
После обновления вин10 ( может это не причем) появилась очень назойливая и противная реклама в ютубе . Adblock не справляется. Нужна помощь специалиста.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад