Правки по сайту на yii 1

Сайт на yii 1

Ряд правок который нудно сделать за 1 рабочий день. Пишите только те кто разбирается в yii.

2.Статусы в бронирование в каких то зонах меняется в каких то не меняется

4.В админке нужно так же цветом брони пометить (Отменен выполнен в ожидании то есть цвет присвоить статусам)

7.Не вижу в заказах на месте детализаций заказа.. В старых заказах с вашего аккаунта (Евгений логин)Вижу а с нового вижу только открыт закрыт стол

8.Нет кнопки закрыть счет в заказах на месте у менеджера

9.нужно что бы менеджер видел отдельно всех кто заказывает за этим столом что он заказал (Сейчас только общий счет)

10.Не правильно передаются заказы на месте в админку из МП- Не те блюида не то время не та сумма- очень внимательно нужно проверить.

11.Новые заказы выделить цветом в столах