Нужно накласть маску с кодом страны на форму регистрации и изменить названия сайта когда открывается вкладка в браузере
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- $10Правки на сайтHTML-верстка15 заявокОткрыт9 дней назад
1. Понимание, как взаимодействовать с самописным движком на PHP. - знание PHP - умение взаимодействовать с БД (SQL) 2. Верстка лейаута - у нас используется gulp, необходимы знания тут, у нас всё настроено - ...Закрыт11 дней назад
- $40
1. Убрать теги H1 из кода (те, что на скриншотах), эти теги сквозные и на всех страницах тег H1 3 раза или где-то 4 2. Редирект с site.ru/index.html на site.ru 3. Редирект без ...Завершен20 дней назад
- $10
Работа с работающим сайтом, нужно поставить маску на номер в форме регистрации и сделать перенаправляющие гиперссылки на эту формуПравки на сайтНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 дней назад
- $20
Необходимо внести правки на сайте WP.Завершен25 дней назад
Нужно внести правки на сайте https://www.hnatiuk.net/ 1. Некорректно страбатывает скрипт При первой загрузке не успевает, либо неверно, подгружается скрипт, которые распределяет изображения плиткой. Возможно, это связано с подгрузкой изображений. После обновления страницы все ...Завершенмесяц назад
- $10
Нужно внести правки по текстам + доработать некоторые блоки. Просьба откликаться только если у вас есть минимальный опыт работы с конструкторами (тильда, платформалп, креатум) или хотя бы пройдены какие-то курсыTildaПравки на сайтДизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 дней назад
Требуется внести правки на сайте, ТЗ ниже: Нужно скопировать полностью один раздел новостей (Страница с карточками и вложенная страница) На формах обратной связи где стоит согласие с персональными данными, нужно добавить ссылку на ...JavascriptWordPressFigmaMODXПравки на сайтФорма обратной связиЗавершенмесяц назад
Я составил ТЗ на устранение ошибок на сайте клиента. Аудит + ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1JQ2B4ZSROW8uhT1hPt5mVkV0AF6CLfbpzwAnGj8LxU0/edit Сводная: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bI2cGdgdBnIREZrXWKAE-yCXMEb7rU5VK8r39Vcq8wU/edit#gid=0 В сводной нужно выполнить задачи, которые отмечены: https://prnt.sc/Be0toey81vC8 Если сработаемся, вероятнее всего потребуется еще дальнейшая помощь по правкам ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 дней назад
1. Необходимо сделать личный кабинет 2. Внести правки на сайте (добавить несколько информационных блоков и т.п.) 3. Сделать вывод разных цен на разные категории клиентов. Для розницы одни цены, для мелкого ...OpenCartПравки на сайтВеб-программирование3 заявкиЗакрыт21 день назад
- $5
Требуется человек который сможет внести правки на сайт сделанном на Wordpress Сам сайт - recruite.uz Некоторые моменты которые обозначены в ТЗ уже сделаныWordPressСайт на WordPressПравки на сайтСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Есть сайт - https://bestobivka.siteform.su/ Работает на Joomla 4, построен с помощью SP Page Builder в связке с фреймворком Helix Нужно немного поправить всего четыре момента - все, по сути, касаются внешнего вида, а ...JavascriptMySQLHTMLCSSJoomlaСайт на JoomlaПравки на сайтHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Вітаю! Для сайту візитки мебельного магазину потрібні невеликі правки Прошу ознайомитися з ТЗ Тільки виконавцям з України.Завершен2 месяца назад
Привет! На сайте WordPress нужно сделать правки т.к. текущий разработчик сорвал все сроки. Нужен человек, который будет оперативно вносить правки по сайтам на WordPress. Задачи прописываем в таблицу Excel и дублируем в ТГ чат. В настоящий момент нужно ...WordPressСайт на WordPressПравки на сайтФорма обратной связиСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрытмесяц назад
Всем привет! Есть сайт на cms bolt, хотя в принципе это не супер важно, любой человек со знанием php разберется. Так вот, нужно внести некоторые правки, да и в ...PHPПравки на сайтВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $15
Требуется внести правки на сайт и подкорректировать некоторые блокиПравки на сайтHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
При входе в админку сайта после ввода имени пользователя и пароля - выдает такое сообщение. Необходимо восстановить вход в админку сайта. Скрин во вложении Требуется произвести ряд доработок по сайту по изменению цен, добавлению ...JoomlaПравки на сайтВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
внести правки по верстке и логике сайта, дописать плагин оплаты, ТЗ вышлю по запросу.OpenCartПравки на сайтПравки в версткеЗавершен3 месяца назад
Необходимо внести правки: В текущей версии сайта (Wordpress) не реализована функция добавить в раздел team еще людей. Раздел team в мобильной версии выстраивается в неверном порядке Сайт https://dearsilence.studioЗакрыт2 месяца назад
Приветствую Есть несколько сайтов на CMS Битрикс для которых нужно внести правки и по верстке и по системе Битрикс. Нужен человек хорошо разбирающийся в CMS Битрикс . ...БитриксПравки на сайтСайт на БитриксЗакрыт3 месяца назад