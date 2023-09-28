Внести правки в сайт

Нужен календарь с датами на четыре месяца вперед, где у нас 3 яхты и для каждого свой календарь с выбором дат для путешествия в круиз. Чтобы потом перекинуть на Тильду. Подробно все распишу в личные,предлагайте ...
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Раздел team в мобильной версии выстраивается в неверном порядке
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