Внести правки в сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Необходимо внести правки:

  1. В текущей версии сайта (Wordpress) не реализована функция добавить в раздел team еще людей.

  2. Раздел team в мобильной версии выстраивается в неверном порядке

Сайт https://dearsilence.studio

3 месяца назад
guest_1695808914562
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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