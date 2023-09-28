Написать код для календаря

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок36 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен календарь с датами на четыре месяца вперед, где у нас 3 яхты и для каждого свой календарь с выбором дат для путешествия в круиз.
Чтобы потом перекинуть на Тильду.
Подробно все распишу в личные,предлагайте цену и сроки!:)
рассмотрю все предложения

3 месяца назад
Marinaprokofieva
24 годаРоссия
6 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад