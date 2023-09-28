Написать код для календаря

Нужен календарь с датами на четыре месяца вперед, где у нас 3 яхты и для каждого свой календарь с выбором дат для путешествия в круиз.

Чтобы потом перекинуть на Тильду.

Подробно все распишу в личные,предлагайте цену и сроки!:)

рассмотрю все предложения