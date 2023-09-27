Вращение товара на 360 градусов Битрикс

Нужно сверстать сайт (мобильная версия 360 на 640 px) данная страница будет встраиваться в webapp приложение Telegram и будет соединена с backend поэтому важны навыки работы не только с html / css но и ...
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Написать или скорректировать скрипт чтобы отобразить вращение товара из 100 фоток под разными углами.
Существующий модуль вращает, но на разных устройствах бывает сильное мерцание (когда подгружает фотки) при первом обороте, второй оборот все корректно отображает.
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