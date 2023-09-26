Сверстать мобильную версию сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок46 просмотров
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Нужно сверстать сайт (мобильная версия 360 на 640 px)

данная страница будет встраиваться в webapp приложение Telegram и будет соединена с backend
поэтому важны навыки работы не только с html / css
но и с php / react / python

3 месяца назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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