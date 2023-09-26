Сверстать мобильную версию сайта

Добрый день Есть задача скопировать сайт - https://zks.network/ Сайт с подключённым смарт-контрактом кошелька Metamask. Нужно будет добавить к нему ещё некие фичи, готов обсудить их отдельно в общении с исполнителем. Желательно чтобы ...