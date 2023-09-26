Сверстать мобильную версию сайта

Приветствую уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать мобильное приложение для redeem gift card. Это приложение будет дополнение к нашему основному сервису. API уже разработано по нашей стороне. Для этого заказа вам нужно будет ...
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Нужно сверстать сайт (мобильная версия 360 на 640 px)
данная страница будет встраиваться в webapp приложение Telegram и будет соединена с backend
поэтому важны навыки работы не только с html / css
но и с php / react / python
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