Мобильное приложение на Flutter

Приветствую уважаемые фрилансеры!



Необходимо разработать мобильное приложение для redeem gift card. Это приложение будет дополнение к нашему основному сервису. API уже разработано по нашей стороне. Для этого заказа вам нужно будет коммуницировать на английском языке. По этому ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование это высокий уровень коммуникативного английского.



Введение

Приложение VoucherCart VCC, называемое «Приложение VoucherCart», должно поддерживать:

Учетная запись и вход/аутентификация пользователя

Полное и/или частичное погашение любых/всех поддерживаемых продуктов.



Определения

Приложение VoucherCart: Приложение VoucherCart для использования компаниями VCC и их пользователями.

VCC: внутренний термин, используемый для обозначения клиента VoucherCart. Компания с активной учетной записью VoucherCart (Бизнес, Pro или Enterprise). VCC обычно представляет собой гостиничный, ресторанный, спа-бизнес, развлекательный или розничный бизнес.

Учетная запись VoucherCart: зарегистрированная учетная запись VoucherCart, у которой есть пользователи (пользователь приложения).

Пользователь приложения: должен быть зарегистрированным пользователем VCC (сотрудником или агентом VCC), указанным в качестве пользователя в одной или нескольких учетных записях VoucherCart.

Пользователь-администратор: пользователь с ролью администратора.

Разрешения пользователя: разрешения, имеющиеся у пользователя. (Что касается использования приложения, обычно оно позволяет пользователю выполнять такие операции, как погашение и/или продажа ваучеров через приложение)

Продукт: физический или электронный (pdf) ваучер, подарочная карта, членство или билет, которые можно полностью или частично погасить.

Продажа: продажа продукта через приложение.

Погашение: транзакция, поддерживаемая в приложении, в которой используется стоимость ваучера, подарочной карты, членства или билета (частично или полностью).

Место выкупа: физическое или виртуальное место, в котором можно выкупить продукты.

Код погашения: уникальный код для каждого продукта, используемый для идентификации продукта, подлежащего выкупу.

Частичное погашение: транзакция, в которой продукт частично используется/погашается. Полный погашение: транзакция, при которой продукт полностью используется/погашается.

Дата истечения срока действия: дата, после которой продукт больше не может быть использован.

Просроченный: продукт, срок годности которого истек, и который больше нельзя использовать.



Требования:

? Мы хотели бы, чтобы приложение было написано на последней версии Flutter.

? Нам нужен прозрачный, хорошо документированный процесс сборки, позволяющий вносить изменения, тестировать и развертывать приложение в Google Play и App Store. Это должно быть легко и автоматизировано.

? Приложение необходимо протестировать/отправить и опубликовать в Google Play и App Store.

? Все конечные точки Backend API готовы и работают. Если какие-либо изменения потребуют конечных точек API и внутреннего кода, они будут выполнены разработчиками VoucherCart.

? Требуется очистить код с обработкой ошибок.

? Код необходимо писать с использованием репозитория кода Bitbucket с частыми фиксациями.

? Все пользовательские истории отсюда:

https://drive.google.com/file/d/1DkwdkD-XXSQ7aQ0mEBv0kXUSVEHPSwby/view?usp=sharing необходимо выполнить, протестировать и утвердить.



Пользовательские истории и прототипы:

Полные пользовательские истории с прототипами Figma описаны здесь:

https://drive.google.com/file/d/1DkwdkD-XXSQ7aQ0mEBv0kXUSVEHPSwby/view?usp=sharing





Необходимо иметь минимум 5 кросс-платформенных и опубликованных приложений, а так же опыт в их обновлении и поддержки.

Превосходный разговорный английский.

Указывайте бюджеты, сроки и телеграм для связи.