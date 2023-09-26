Простой Калькулятор рассчета маржи

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки51 просмотр
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Простой Калькулятор рассчета маржи
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3 месяца назад
guest_1695723025910
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
m_Eden_
26 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$10
1 день
UAH
Я хочу отметить, что Дмитрий выполнил работу раньше срока и за это я ему очень благодарен. К тому же, работа была выполнена на высоком уровне. Он проявил себя как профессионал, что сделало сотрудничество с ним приятным и продуктивным опытом.
Отличный заказчик!