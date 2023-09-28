Спарсить информацию

Веб-программированиеЗавершен10 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую! Мир Вам!

Нужно спарсить все бренды с сайта https://napolke.ru/brands

Примечание:

Csv фаил и папка с картинками, картинка в csv файле должна содержаться как название файла из папки, в названиях файлов картинок не должно быть пробелов, спец символов и кириллицы

3 месяца назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mikhail9997
Михаил 
19 летСербия
5 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
3 месяца назад
$20
1 день
RUBWMZ
Все готово. Дал еще одно задание. Рекомендую
Однозначно рекомендую с сотрудничеству!