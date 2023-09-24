Создать страницу с использованием языка JavaScript

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$25
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок186 просмотров
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На странице должны быть интерактивные элементы: выпадающее меню, слайдер с изображениями, рабочие формы обратной связи. Тема страницы — продажа сумок. Срок выполнения - до 25 сентября.

Javascript
3 месяца назад
Natel
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад