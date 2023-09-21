Скопировать + переписать калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, есть отличное решение, которые мы хотели бы позаимствовать - (пример калькулятора)

Задача состоит в том, что бы скопировать этот калькулятор, и на его основе написать wordpress плагин, который после выбора полей добавлял бы товар с корректной суммой в корзину

(Уже есть рабочий калькулятор, можем отдать его как пример или для его доработки)

3 месяца назад
TomasTaker
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Спеціаліст по програмі Darkroom

    Налаштування програми Darkroom. А саме налаштування збереження фотографій на відділеному сховищі та налаштування динамічних QR-кодів для завантаження фото. Прохання відгукнутися тому, хто вже це робив і є досвід.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка сайта и исправление ошибок (движок WP)

    $417

    Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу (добавлены фильтры, форма комментариев и так далее). Изначально требовалось сделать: -Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку. -Также, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка Темы WordPress

    Доработка Темы WordPress Задача Необходимо доработать WordPress тему. Сайт - https://dream-works-mult.ru/ В заявке напишите стоимость и сроки, если нужно уточнения. Также краткий комментарий по ТЗ, работа объемная и заявки без комментария не рассматриваются. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка и настройка API на python

    Техническое Задание на Разработку API Приложения на Python Основные Информационные Параметры: Тип Сервера: Linux Домен: Уже приобретён (Детали предоставятся отдельно Требуется разработать простое API приложение на Python?, ...

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Интегрировать Facebook API

    Необходимо интегрировать Facebook API в сервис на Laravel. Мы создали онлайн-чат внутри нашего сервиса и подключили вебхук, который позволяет обмениваться сообщениями между клиентами из Facebook заходящими на нашу страницу и сотрудниками внутри сервиса. Мы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сайт на JS, трансляция с приложения и еще один сайт

    Приветствую. Задача: Скопировать два сайта. Первый - необходимо скопировать одну страницу сайта, сменить одну ссылку. Остальные кнопки пусть кидают на оригинальный сайт. Второй - довольно трудный сайт, написан на языке JS, который транслируется с приложения(как ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Обновить api

    $100

    Требуется обновить скрипт в связи с обновление API сервиса. Скрипт написан для битрикс24 как встраиваемое приложение. . Требуется обновить скрипт , сделать более понятно логирование при ошибках . Сейчас все довольно странно логируется

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад