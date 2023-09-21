Скопировать + переписать калькулятор

Здравствуйте, есть отличное решение, которые мы хотели бы позаимствовать - (пример калькулятора)

Задача состоит в том, что бы скопировать этот калькулятор, и на его основе написать wordpress плагин, который после выбора полей добавлял бы товар с корректной суммой в корзину

(Уже есть рабочий калькулятор, можем отдать его как пример или для его доработки)