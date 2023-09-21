Скопировать + переписать калькулятор

Налаштування програми Darkroom. А саме налаштування збереження фотографій на відділеному сховищі та налаштування динамічних QR-кодів для завантаження фото. Прохання відгукнутися тому, хто вже це робив і є досвід.
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Здравствуйте, есть отличное решение, которые мы хотели бы позаимствовать - (пример калькулятора)
Задача состоит в том, что бы скопировать этот калькулятор, и на его основе написать wordpress плагин, который после выбора полей добавлял бы товар с корректной суммой в корзину
(Уже есть рабочий калькулятор, можем отдать его как пример или для его доработки)
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