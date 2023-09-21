Платформа для создания чат-ботов Telegram.

Ищу опытного разработчика для небольшого проекта на Nuxt.js 3 Работа с субдоменами и i18n
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Нужно создать платформу для создания чат-ботов в telegram. Функции, которые нужны:
1. Создание текстовых сообщений
2. Добавление файлов к сообщению (картинки, видео, анимации)
3. Кнопки
4. Бургер меню в боте с командами
5. Делать рассылки по пользователям бота
6. Запрос номера телефона пользователя
7. Список всех пользователей в боте (акатарка, имя, юзернейм)
8. Аналитика по количеству новых пользователей в боте по дням.
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