Платформа для создания чат-ботов Telegram.

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Нужно создать платформу для создания чат-ботов в telegram.  Функции, которые нужны:

1. Создание текстовых сообщений

2. Добавление файлов к сообщению (картинки, видео, анимации)

3. Кнопки

4. Бургер меню в боте с командами

5. Делать рассылки по пользователям бота

6. Запрос номера телефона пользователя

7. Список всех пользователей в боте (акатарка, имя, юзернейм)

8. Аналитика по количеству новых пользователей в боте по дням.

3 месяца назад
guest_1695325135879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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