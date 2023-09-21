Проект на Nuxt.js 3

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки112 просмотров
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Ищу опытного разработчика для небольшого проекта на Nuxt.js 3

Работа с субдоменами и i18n

3 месяца назад
Riznyk
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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