Сайт на JS, трансляция с приложения и еще один сайт

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Платежный терминал Добрый день, а Вы постоянную работу не рассматриваете? Ищу программиста познакомиться и перевезти его в Грецию в крупную компанию фронтенд бэкенд
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Приветствую. Задача: Скопировать два сайта. Первый - необходимо скопировать одну страницу сайта, сменить одну ссылку. Остальные кнопки пусть кидают на оригинальный сайт. Второй - довольно трудный сайт, написан на языке JS, который транслируется с приложения(как мне говорили). То бишь задача для не из легких, если вы не справитесь, то даже не пишите заявку. Ибо уже несколько исполнительней не вывезли задачу по второму сайту. Нужно поменять немного механики по оставлению заявки и ссылки на соц. сети. Сроки короткие, ожидаю исполнителя.
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