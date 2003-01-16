Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Платежный терминал Добрый день, а Вы постоянную работу не рассматриваете? Ищу программиста познакомиться и перевезти его в Грецию в крупную компанию фронтенд бэкенд
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нужно перенести сайт в готовое приложение (webview) на языках swift и kotlin
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