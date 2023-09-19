woocommerce правка шаблона страницы каталога, список товаров страницы товара, корзина, то есть всех, где светится цена и стоимость доставки товара необходимо вывести информацию ...
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Необходимо написать фронтчасть с JWT токенами
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