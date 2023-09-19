Создать конструктор пазлов

Задача:

1) Создать подобный конструктор автоматикой сборки пазлов https://online-puzzle.ru/own_puzzle

2) Важно, чтобы можно было загружать свою картинку определенного размера.

3) Важно, при загрузке в конструктор картина должна сразу формироваться из 100-120 частей пазлов. Как на примере во вложении.

4) Важно, должна быть кнопка Старт.

5) Логика такая, что пользователь загружаешь свою картинку, она принимает форму из 100-120 частей пазлов (во вложении пример), пользователь наживает Старт, картинка разбивается\разлетается на маленькие пазлы и начинает автоматически сама собираться. В этом основная идея, чтобы картинка собиралась сама т.е. должна быть динамика сборки в течение 5-10 минут.

Основной вопрос, это возможно сделать? Среда где это будет реализовано не принципиально, отдается предпочтение там где проще: сайт, или с рабочего компьютера запускаться программка, главное, чтобы картинка собиралась на белом фоне в течение 10 минут.