Интернет-магазин ручной работы

ищу веб-программиста для создания уникального онлайн-магазина, специализирующегося на продаже товаров ручной работы. Этот проект ориентирован на художников, мастеров ремесел и творческих личностей, которые хотели бы продавать свои уникальные изделия в Интернете.

Пользовательские профили: Возможность создания учетных записей для продавцов и покупателей с возможностью управления личной информацией и продуктами.

Личные магазины: Каждый продавец должен иметь свой собственный магазин с каталогом продуктов и возможностью настройки внешнего вида.

Корзина и оформление заказа: Покупатели должны иметь возможность добавлять товары в корзину и оформлять заказы с использованием удобной системы оплаты.

Оценки и отзывы: Рейтинги и отзывы покупателей для продуктов и продавцов.

Поиск и фильтрация: Удобный поиск и фильтрация товаров для быстрого поиска интересующих товаров.

Интеграция с платежными системами: Интеграция платежных систем, таких как PayPal или Stripe, для обработки транзакций.

Административная панель: Панель управления для администратора сайта для управления продавцами, продуктами и заказами.