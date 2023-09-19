Интернет-магазин ручной работы

Требуется доделать задание на symphony 6.2. Нужно сделать : - сделать в разделе обучение шлюз оплаты за платный курс через Robokassa. - сделать в разделе обучение авторизацию и регистрацию пользователя с возвратом на ...
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Описание проекта
ищу веб-программиста для создания уникального онлайн-магазина, специализирующегося на продаже товаров ручной работы. Этот проект ориентирован на художников, мастеров ремесел и творческих личностей, которые хотели бы продавать свои уникальные изделия в Интернете.
Основные требования
Пользовательские профили: Возможность создания учетных записей для продавцов и покупателей с возможностью управления личной информацией и продуктами.
Личные магазины: Каждый продавец должен иметь свой собственный магазин с каталогом продуктов и возможностью настройки внешнего вида.
Корзина и оформление заказа: Покупатели должны иметь возможность добавлять товары в корзину и оформлять заказы с использованием удобной системы оплаты.
Оценки и отзывы: Рейтинги и отзывы покупателей для продуктов и продавцов.
Поиск и фильтрация: Удобный поиск и фильтрация товаров для быстрого поиска интересующих товаров.
Интеграция с платежными системами: Интеграция платежных систем, таких как PayPal или Stripe, для обработки транзакций.
Административная панель: Панель управления для администратора сайта для управления продавцами, продуктами и заказами.
Адаптивный дизайн: Убедитесь, что веб-сайт отлично работает на мобильных устройствах и настольных компьютерах.
Предлагайте свою стоимость и сроки!
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