Интернет-магазин ручной работы

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок58 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание проекта

ищу веб-программиста для создания уникального онлайн-магазина, специализирующегося на продаже товаров ручной работы. Этот проект ориентирован на художников, мастеров ремесел и творческих личностей, которые хотели бы продавать свои уникальные изделия в Интернете.

Основные требования

  1. Пользовательские профили: Возможность создания учетных записей для продавцов и покупателей с возможностью управления личной информацией и продуктами.

  2. Личные магазины: Каждый продавец должен иметь свой собственный магазин с каталогом продуктов и возможностью настройки внешнего вида.

  3. Корзина и оформление заказа: Покупатели должны иметь возможность добавлять товары в корзину и оформлять заказы с использованием удобной системы оплаты.

  4. Оценки и отзывы: Рейтинги и отзывы покупателей для продуктов и продавцов.

  5. Поиск и фильтрация: Удобный поиск и фильтрация товаров для быстрого поиска интересующих товаров.

  6. Интеграция с платежными системами: Интеграция платежных систем, таких как PayPal или Stripe, для обработки транзакций.

  7. Административная панель: Панель управления для администратора сайта для управления продавцами, продуктами и заказами.

  8. Адаптивный дизайн: Убедитесь, что веб-сайт отлично работает на мобильных устройствах и настольных компьютерах.

Предлагайте свою стоимость и сроки!

3 месяца назад
mrgrdskii
Егор 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад