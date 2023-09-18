Требуется доделать задание на symphony

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Требуется доделать задание на symphony 6.2.
Нужно сделать :
- сделать в разделе обучение шлюз оплаты за платный курс через Robokassa.
- сделать в разделе обучение авторизацию и регистрацию пользователя с возвратом на страницу "входа". Подробнее при обсуждение.

3 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад