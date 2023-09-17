Интернет магазин на Шопскрипт наладить обмен с 1с

$40
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка48 просмотров
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Здравствуйте, коллеги!

Есть магазин на вебасист шопскрипт 2.4.1.636

И есть с ним 2 проблемы:

1) Есть проблема с выгрузкой из 1с. Нужно посмотреть в чём проблема со стороны магазина, со стороны 1с если что решим сами. Перестал нормально работать обмен между сайтом и 1с - сначала не загружались фото, теперь вообще ничего не работает. После чего - не совсем понятно, вроде после обновления плагина. Нужно разобраться в вопросе, наладить обмен, если нужно обновить, если нужно купить плагин который будет работать нормально.

2) Один из исполнителей установил какой-то пакет с нелицензионными плагинами. Эти плагины нужно удалить.

3 месяца назад
danil4er
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад