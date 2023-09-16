Исправить баг на сайте

Потрібно виконати замовлення, шукаю Front end і Back end розробника Порфтоліо прикріпляйте нище. Якщо коротко я є веб дизайнером, та шукаю на проект програмістів
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Необходимо исправить баг при переходе на страницу сайта:
Сайт - https://dream-works-mult.ru/
Баг - https://dream-works-mult.ru/catalog/naruto-uragannye-hroniki-3/
404 ошибка при переходе на статьи.
Сайт на WP.
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