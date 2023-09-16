Исправить баг на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки71 просмотр
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Необходимо исправить баг при переходе на страницу сайта:

Сайт - https://dream-works-mult.ru/

Баг - https://dream-works-mult.ru/catalog/naruto-uragannye-hroniki-3/

404 ошибка при переходе на статьи.

Сайт на WP.

3 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад