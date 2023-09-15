Помощь по учебному проекту на ReactJs

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок90 просмотров
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Неоьбходима консультация по проекту на React
Проект не большой, используется простой сервер на NodeJs + клиент на React.

Необходимо несколько консультаций по архитектуре проекта.

React
3 месяца назад
Stanislav_ST
Станислав 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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