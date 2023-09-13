Woocommerce стоимость доставки, шаблон товара

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки71 просмотр
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woocommerce

  1. необходимо донастроить способы и стоимость доставки.

  2. доработать страницу товара, вывести стоимость доставки в зависимости от способа доставки, разместить в нужном месте основную стоимость товара и стоимость за метр/литр

    сайт на немецком языке. нужно сделать быстро

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WooCommerce
3 месяца назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад