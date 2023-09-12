Створити аналог укр.нет на python

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки63 просмотра
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Шукаю розробника для створення веб-проєкту-агрегатора на пітоні. Задача сайту парсити існуючі новостні сайти, забираючи контент і створюючи його у себе із посиланням на джерело. Детальніше готовий проговорити із спеціалістом

Python
3 месяца назад
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад