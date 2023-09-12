JavaScript программист для дработки функционала в существующем проекте

Есть социальная сеть, в которой регистрируются и общаются люди в чате.

Наше ПО логинится во много аккаунтов и собирает неотвеченные чаты из этих аккаунтов, дает возможность работать в одном интерфейсе от лица большого количества аккаунтов.

Нужно доработать бэкенд:

- Связаться управление аккаунтами из уже существующей админки (сейчас настройки тянутся из JSON, есть админка которая сохраняет все настройки в бд - нужно перевзять от JSON к БД )

- Добавить рассылку

- Пофиксить несколько багов

Стек: javascript, typescript, mongodb

Детальное ТЗ вышлем кандидату. Ориентировочно работы на неделю, бюджет 1000$ - обсуждается.