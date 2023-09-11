Разработать веб-приложение с двумя типами аккаунтов: один для пользователей, другой для партнёров. Основной функционал состоит из : 1) Ведение профиля партнёра / покупателя ( пароль, телефон, имя, список адресов, методы платежа с платёжными реквизитами, переключатель партнёр или покупатель) 2) Корзина предложений / заказов меняет вид в зависимости от того кто вошёл, покупатель или партнёр 3) Список / список на карте (предложений/ заказов) Также должна быть разработана CMS с функционалом добавления, удаления и редактирования странички партнеров, и с возможность выгрузки аналитики по пользователям и партнерам.