Разработать веб-приложение

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок74 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать веб-приложение с двумя типами аккаунтов: один для пользователей, другой для партнёров. 
Основной функционал состоит из : 
1) Ведение профиля партнёра / покупателя ( пароль, телефон, имя,  список адресов, методы платежа с платёжными реквизитами, переключатель партнёр или покупатель)
2) Корзина предложений / заказов меняет вид в зависимости от того кто вошёл, покупатель или партнёр
3) Список / список на карте (предложений/ заказов)
Также должна быть разработана CMS с функционалом добавления, удаления и редактирования странички партнеров, и с возможность выгрузки аналитики по пользователям и партнерам.
3 месяца назад
guest_1694455226277
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад