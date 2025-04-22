Хочу поблагодарить Евгения за отличную работу! Всё сделал аккуратно, в сроки и с вниманием к деталям. Приложение на React с Tailwind получилось именно таким, как я хотела. Порадовало, что он сразу понял задачу и предложил удобное решение с Redux без лишней суеты. Общение было лёгким, всё по делу. Если думаете, с кем работать смело рекомендую