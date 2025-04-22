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Завершен3 заявки60 просмотров

Нужно создать веб-приложение на React+Tailwind с использованием Redux.

Подробности в лс

ReactTailwind CSSСоздание веб-приложений
14 дней назад
1228282828
Ангелина 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
10 дней назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
14 дней назад
$25
1 день
Escrow
Хочу поблагодарить Евгения за отличную работу! Всё сделал аккуратно, в сроки и с вниманием к деталям. Приложение на React с Tailwind получилось именно таким, как я хотела. Порадовало, что он сразу понял задачу и предложил удобное решение с Redux без лишней суеты. Общение было лёгким, всё по делу. Если думаете, с кем работать смело рекомендую
Благодарю Ангелину за очередной опыт, все было в лучшем виде!

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Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
14 дней назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
8 часов назад
10 отзывов
14 дней назад
evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
14 дней назад