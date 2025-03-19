Нужно написать программу для ВК

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Нужна ВК прога, через тг бота, которая будет рассылать объявления в заявленые группы, нужно сделать так же прокси

Создание ботов
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