Описание:

Создай консольное приложение “Калькулятор”. Приложение должно читать из консоли введенные пользователем строки, числа, арифметические операции проводимые между ними и выводить в консоль результат их выполнения.

Реализуй класс Main с методом public static String calc(String input). Метод должен принимать строку с арифметическим выражением между двумя числами и возвращать строку с результатом их выполнения. Ты можешь добавлять свои импорты, классы и методы. Добавленные классы не должны иметь модификаторы доступа (public или другие)

Требования: