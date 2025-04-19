Калькулятор

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок337 просмотров

Описание:

Создай консольное приложение “Калькулятор”. Приложение должно читать из консоли введенные пользователем строки, числа, арифметические операции проводимые между ними и выводить в консоль результат их выполнения.

Реализуй класс Main с методом public static String calc(String input). Метод должен принимать строку с арифметическим выражением между двумя числами и возвращать строку с результатом их выполнения. Ты можешь добавлять свои импорты, классы и методы. Добавленные классы не должны иметь модификаторы доступа (public или другие)

Требования:

  1. Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в одну строку (смотри пример)! Решения, в которых каждое число и арифметическая операция передаются с новой строки считаются неверными.

  2. Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.

  3. Калькулятор умеет работать только с целыми числами.

  4. При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.

  5. При вводе пользователем строки, не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций, приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.

  6. Результатом операции деления является целое число, остаток отбрасывается. 

  7. Результатом работы калькулятора с арабскими числами могут быть отрицательные числа и ноль.

    Пример работы программы:

    Input:

    1 + 2

    Output:

    3

    Input:

    1

    Output:

    throws Exception //т.к. строка не является математической операцией

    Input:

    1 + 2 1

    Output:

    throws Exception 

    Input:

    1 + 2 + 3

    Output:

    throws Exception //т.к. формат математической операции не удовлетворяет заданию - два операнда и один оператор (+, -, /, *)


JavaРазработка программ
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guest_1744878045437
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Выбранный исполнитель

D2playa
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Escrow
Рекомендую данного исполнителю, все сделал быстро и как было обговорено.
Скинув тз по якому чітко зрозуміло що треба.

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