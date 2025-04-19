Требуется создать калькулятор для сайта, который будет рассчитывать стоимость услуг технического обследования зданий и сооружений. Необходимо учесть все важные параметры и обеспечить простоту в использовании для пользователей.
Калькулятор
Описание:
Создай консольное приложение “Калькулятор”. Приложение должно читать из консоли введенные пользователем строки, числа, арифметические операции проводимые между ними и выводить в консоль результат их выполнения.
Реализуй класс Main с методом public static String calc(String input). Метод должен принимать строку с арифметическим выражением между двумя числами и возвращать строку с результатом их выполнения. Ты можешь добавлять свои импорты, классы и методы. Добавленные классы не должны иметь модификаторы доступа (public или другие)
Требования:
Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в одну строку (смотри пример)! Решения, в которых каждое число и арифметическая операция передаются с новой строки считаются неверными.
Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.
Калькулятор умеет работать только с целыми числами.
При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
При вводе пользователем строки, не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций, приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
Результатом операции деления является целое число, остаток отбрасывается.
Результатом работы калькулятора с арабскими числами могут быть отрицательные числа и ноль.
Пример работы программы:Input:
1 + 2Output:
3Input:
1Output:
throws Exception //т.к. строка не является математической операциейInput:
1 + 2 1Output:
throws Exception
Input:
1 + 2 + 3Output:
throws Exception //т.к. формат математической операции не удовлетворяет заданию - два операнда и один оператор (+, -, /, *)
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