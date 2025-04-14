Требуется разработка Telegram-бота для учета и анализа трейдов Steam. Бот должен обеспечивать авторизацию, аналитические функции, генерацию статистики, уведомления о сделках, подсказки по инвентарю и возможность экспорта в CSV/Excel. Используемые технологии: Python, API Steam, SQLite/PostgreSQL. Важно предусмотреть кэширование цен и учет комиссий.
Розробка проекту для генерації простих сайтів за допомогою ШІ
Потрібно розробити веб-сайт, на якому можна буде замовити генерацію сайту за вибраними критеріями (країна, мова тощо) за допомогою штучного інтелекту. Це має бути простий сайт на HTML+CSS (JS опціонально). Відповідно, треба підібрати підходящий ШІ інструмент для цього (ChatGPT чи щось краще). Організувати авторизацію юзерів та оплату за послуги.
Вже є певні напрацювання, деталі дам в особисті. Свої пропозиції пишіть, все розгляну. По часу на реалізацію - не обмежено.
Заявки фрилансеров
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