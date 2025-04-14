Доработка сайта на 1с-битрикс

Требуется разработка Telegram-бота для приема платежей USDT и BTC. Бот должен принимать заявки от пользователей, создавать уведомления о сделках и вести реестр с рейтингом. Он также должен принимать депозиты и публиковать статистику сделок и рейтинга участников, с возможностью скрытия своей статистики и оставления отзывов.