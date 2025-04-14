Требуется исправление ошибок и доработка интернет-магазина, написанного на PHP и MySQL. Задачи включают редизайн каталога, исправление работы корзины и внедрение фильтрации товаров по характеристикам. Необходима возможность редактирования характеристик администратором и автоматизированное заполнение из описания.
Доработка сайта на 1с-битрикс
https://docs.google.com/document/d/135yzAEqyHdnXCjRAe0a2NCIrADZg4gjXPppJaT7rszk/
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