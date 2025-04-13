Развернуть сайт-заготовку на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт24 заявки278 просмотров

Всем привет.

Я нашел шаблон на сайте https://themeforest.net/. Там будет информационный сайт на CMS Wordpress. Я куплю шаблон, нужно будет развернуть его на хостинге, проверить, чтобы все работало, рассказать как управлять сайтом.

Пишите пожалуйста бюджет и сроки. А также есть ли навыки доработки шаблона, если возникнет такая необходимость.

WordPressНастройка хостингаУстановка плагинов
18 дней назад
Константин
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
18 дней назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 отзывов
13 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
15 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
16 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дмитрий
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
13 часов назад
18 отзывов
17 дней назад
Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
13 часов назад
9 отзывов
17 дней назад
Бодя
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
17 дней назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
17 дней назад
Владимир
 
34 года
2 месяца в сервисе
онлайн
17 дней назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
18 дней назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
18 дней назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
18 дней назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
18 дней назад
Яна
 
28 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
1 отзыв
18 дней назад
Лучший новичок веб-программист апреля
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
188 отзывов(-3)
18 дней назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
145 отзывов
18 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 отзывов
18 дней назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
66 отзывов(-2)
18 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
18 дней назад
Кирилл
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
18 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
48 отзывов
18 дней назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
92 отзыва(-1)
18 дней назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-2)
18 дней назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
31 отзыв
18 дней назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование