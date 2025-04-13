Всем привет.

Я нашел шаблон на сайте https://themeforest.net/. Там будет информационный сайт на CMS Wordpress. Я куплю шаблон, нужно будет развернуть его на хостинге, проверить, чтобы все работало, рассказать как управлять сайтом.

Пишите пожалуйста бюджет и сроки. А также есть ли навыки доработки шаблона, если возникнет такая необходимость.