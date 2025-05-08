Привет, Я фрилансер- знаю базу Фотошопа и не плохо разбираюсь в CMS системах, SSL, html, python, ТД.

Могу как отфотошопить картинку, так и сделать/поставить сайт на хост/настроить его (домен, SSL, DDOS/DOS, защиту от проникновения)