Привет, Я фрилансер- знаю базу Фотошопа и не плохо разбираюсь в CMS системах, SSL, html, python, ТД.
Могу как отфотошопить картинку, так и сделать/поставить сайт на хост/настроить его (домен, SSL, DDOS/DOS, защиту от проникновения)
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Иллюстрации и Рисунки
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