Настроить событий электронной торговли

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Открыт4 заявки257 просмотров

Требуется настроить ecommerce для Яндекс

CMS Opencart на шаблоне Unishop2

Частично настроено, но не корректно

не добавляются события с формы "купить в 1 Клик"

При удалении товара всплывающей корзины

При обновлении количества товара всплывающей корзины

Opencart
18 дней назад
Павел
 
39 лет
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6 дней назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
18 дней назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 отзывов(-3)
18 дней назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
145 отзывов
18 дней назад
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Веб-программирование
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
18 дней назад