Требуется разработчик WordPress / Elementor

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт14 заявок630 просмотров
Срочный заказ

Ищу опытного разработчика на постоянное сотрудничество для создания (или доработки) сайта на WordPress с использованием конструктора Elementor.

Задачи:

  • Верстка по готовому дизайну (или помощь с адаптацией шаблона);

  • Настройка и оптимизация сайта под все устройства;

  • Установка необходимых плагинов (SEO, безопасность, скорость загрузки и пр.);

  • Анимации и плавные переходы приветствуются;

  • Базовая SEO-настройка;

  • Интеграция с формами заявок / CRM / соцсетями (если потребуется).

Что важно:

  • Портфолио с примерами сайтов, сделанных в Elementor;

  • Понимание UX/UI;

  • Соблюдение сроков и обратная связь по ходу проекта.

Формат работы: Удалённо, с оплатой по этапам или фикс за весь проект — обсуждается.

Напишите о себе, пришлите 2–3 лучших проекта и ориентир по срокам/стоимости.

ПИШИТЕ СРАЗУ В ТЕЛЕГРАММ! Веблансер часто виснет и не открывает сообщения!
@marchenko_aa

ElementorUI/UXWordPressДоработка сайтовИнтеграция версткиНастройка плагинов
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