Разработать галерею автомобилей для сайта на HTML. Необходимо создать страницу с автопарком, добавить возможность управления контентом для добавления новых и архивирования старых автомобилей. Укажите сроки и бюджет выполнения проекта.
Требуется разработчик WordPress / Elementor
Ищу опытного разработчика на постоянное сотрудничество для создания (или доработки) сайта на WordPress с использованием конструктора Elementor.
Задачи:
Верстка по готовому дизайну (или помощь с адаптацией шаблона);
Настройка и оптимизация сайта под все устройства;
Установка необходимых плагинов (SEO, безопасность, скорость загрузки и пр.);
Анимации и плавные переходы приветствуются;
Базовая SEO-настройка;
Интеграция с формами заявок / CRM / соцсетями (если потребуется).
Что важно:
Портфолио с примерами сайтов, сделанных в Elementor;
Понимание UX/UI;
Соблюдение сроков и обратная связь по ходу проекта.
Формат работы: Удалённо, с оплатой по этапам или фикс за весь проект — обсуждается.
Напишите о себе, пришлите 2–3 лучших проекта и ориентир по срокам/стоимости.
ПИШИТЕ СРАЗУ В ТЕЛЕГРАММ! Веблансер часто виснет и не открывает сообщения!
@marchenko_aa
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