Срочный заказ

Ищу опытного разработчика на постоянное сотрудничество для создания (или доработки) сайта на WordPress с использованием конструктора Elementor.

Задачи:

Верстка по готовому дизайну (или помощь с адаптацией шаблона);

Настройка и оптимизация сайта под все устройства;

Установка необходимых плагинов (SEO, безопасность, скорость загрузки и пр.);

Анимации и плавные переходы приветствуются;

Базовая SEO-настройка;

Интеграция с формами заявок / CRM / соцсетями (если потребуется).

Что важно:

Портфолио с примерами сайтов, сделанных в Elementor;

Понимание UX/UI;

Соблюдение сроков и обратная связь по ходу проекта.

Формат работы: Удалённо, с оплатой по этапам или фикс за весь проект — обсуждается.

Напишите о себе, пришлите 2–3 лучших проекта и ориентир по срокам/стоимости.



ПИШИТЕ СРАЗУ В ТЕЛЕГРАММ! Веблансер часто виснет и не открывает сообщения!

@marchenko_aa