Создания на сайте галереи с автомобилями

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Закрыт13 заявок319 просмотров

Здравствуйте есть простой сайт на html - https://bs-auto.com.ua/

Вверху где пишет МАШИНИ (Сейчас там просто ссылка на авторию) нужно чтобы открывалась страница и будет показаны наши автомобили , ну нужно какое то управления чтобы можно добавлять новые, поставить в архив старые автомобили . Интересует сроки и бюджет. спасибо

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mishatoda
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