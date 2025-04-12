Здравствуйте есть простой сайт на html - https://bs-auto.com.ua/

Вверху где пишет МАШИНИ (Сейчас там просто ссылка на авторию) нужно чтобы открывалась страница и будет показаны наши автомобили , ну нужно какое то управления чтобы можно добавлять новые, поставить в архив старые автомобили . Интересует сроки и бюджет. спасибо