Требуется настроить вывод данных из XML файла на веб-страницу с использованием Bootstrap. Реализовать фильтры для диаграмм и обновление данных через Ajax или Веб-сокеты. Необходимо предусмотреть возможность выбора между 6 фильтрами и наложение слоев, всего 30 параметров для настройки.
Создания на сайте галереи с автомобилями
Здравствуйте есть простой сайт на html - https://bs-auto.com.ua/
Вверху где пишет МАШИНИ (Сейчас там просто ссылка на авторию) нужно чтобы открывалась страница и будет показаны наши автомобили , ну нужно какое то управления чтобы можно добавлять новые, поставить в архив старые автомобили . Интересует сроки и бюджет. спасибо
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