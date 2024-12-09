Натяжка данных из XML на шаблон Bootstrap

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Закрыт6 заявок44 просмотра

Коллеги, Добрый вечер.

Требуется настроить вывод на веб-страницу с фильтрами диаграм с XML файла. Обновление данных на странице с помощью Ajax или Веб-сокет. Возможность выбирать между 6 фильтрами отображение данных и наложение нужных слоев.

Параметров 30, используем фреймворк Bootsrap.

AJAXBootstrap
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