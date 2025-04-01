Фэнтези футбол

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Открыт12 заявок179 просмотров

Создать телеграм бота, который интуитивно понятно поможет собрать команду футболистов, из предложенных вариантов, беря данные из подготовленных гугл таблиц.

Создание ботовСоздание чат-ботов
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