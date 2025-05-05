KPTRL

Кирилл KPTRL

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Разработчик, промт-инженер, создатель логотипов и статей

Всем привет!
Владею навыками веб-разработки, промт-инженеринга, написанием интересных статей по теме и логотипами для компаний.

  • Занимаюсь веб-разработкой 3 года. В работе использую HTML, CSS, JS, react. Так же создаю сайты на WordPress c использованием тем и плагинов. Создаю хостинг и домен под сайт

  • Создаю контент для сайтов в виде статей и логотипов около 2 лет. Пишу статьи на различные темы. Создам логотип для вашей компании полностью отображающий идеологию компании

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