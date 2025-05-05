Разработчик, промт-инженер, создатель логотипов и статей
Всем привет!
Владею навыками веб-разработки, промт-инженеринга, написанием интересных статей по теме и логотипами для компаний.
Занимаюсь веб-разработкой 3 года. В работе использую HTML, CSS, JS, react. Так же создаю сайты на WordPress c использованием тем и плагинов. Создаю хостинг и домен под сайт
Создаю контент для сайтов в виде статей и логотипов около 2 лет. Пишу статьи на различные темы. Создам логотип для вашей компании полностью отображающий идеологию компании
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт со статьями о путешествиях3 просмотра
- Дизайн для страницы сайта2 просмотра
- Примеры работ на Github4 просмотра