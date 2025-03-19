Требуется полная настройка под ключ скрипта Premium Exchanger 2.1 для сайта обменника валют на платформе WordPress. Необходимо настроить все функции и параметры для корректной работы обменника.
Авто-бот для роблокс
Игра адопт ми
Нужно сделать бота который должен сам принимать трейды, при принимании трейдов писать BloxLuck | Trade with Accepted: Deposit с ником который кинул трейд при отклонение должен писать BloxLuck | Trade Declined и когда принимает трейд то должен еду ложить и принимать трейд когда его принимают другие
Заявки фрилансеров
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