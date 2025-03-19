Игра адопт ми

Нужно сделать бота который должен сам принимать трейды, при принимании трейдов писать BloxLuck | Trade with Accepted: Deposit с ником который кинул трейд при отклонение должен писать BloxLuck | Trade Declined и когда принимает трейд то должен еду ложить и принимать трейд когда его принимают другие