Авто-бот для роблокс

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Открыт5 заявок292 просмотра

Игра адопт ми
Нужно сделать бота который должен сам принимать трейды, при принимании трейдов писать BloxLuck | Trade with Accepted: Deposit с ником который кинул трейд при отклонение должен писать BloxLuck | Trade Declined и когда принимает трейд то должен еду ложить и принимать трейд когда его принимают другие

Создание ботов
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