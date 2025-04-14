Интернет-магазин, исправить ошибки и доработать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт14 заявок268 просмотров

Есть интернет-магазин Инк-сервис.рф. Писали давно и сами, ручками. Сайт написан чисто на php+mysql. Никаких движков. Предполагаю PHP устаревший и нужно обновиться. Задача: поработать /дописать /переписать некоторые моменты каталога, корзины. Т.е. доделать под более современное пользование/вид.

Хотелось бы для начала: древовидный каталог, исправить работу корзины (текущая работает криво, с перезагрузкой страницы) при добавлении товара.

Далее, если можно, в каталоге товаров сделать возможность фильтрации товаров в категории по характеристикам, с интерфейсом редактирования характеристик администратором и с возможностью автоматизированного заполнения характеристик из описания.

PHPДоработка сайтовСоздание интернет-магазиновУстранение ошибок
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