Требуется разработка Telegram-бота для учета и анализа трейдов Steam. Бот должен обеспечивать авторизацию, аналитические функции, генерацию статистики, уведомления о сделках, подсказки по инвентарю и возможность экспорта в CSV/Excel. Используемые технологии: Python, API Steam, SQLite/PostgreSQL. Важно предусмотреть кэширование цен и учет комиссий.
Создание 3ех сайтов и сетки лендингов
Международному бренду необходимо создать 3 основных сайта (2 с нуля, один улучшить) связанных с консалтингом и сетку из нескольких одностраничных лендингов. Основные сайты должны быть динамичные (примеры и приблизительное ТЗ имеются), с облачными серверами, админкой на битриксе и очень достойным "front end".
Проект подразумевает полное сопровождение (включая дизайн) за исключением наполнения сайта. Предпочтительно, чтобы исполнитель остался, как минимум, на проектной основе перманентно т.к бренд постоянно растет
Бюджет обсуждаем.
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