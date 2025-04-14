Международному бренду необходимо создать 3 основных сайта (2 с нуля, один улучшить) связанных с консалтингом и сетку из нескольких одностраничных лендингов. Основные сайты должны быть динамичные (примеры и приблизительное ТЗ имеются), с облачными серверами, админкой на битриксе и очень достойным "front end".

Проект подразумевает полное сопровождение (включая дизайн) за исключением наполнения сайта. Предпочтительно, чтобы исполнитель остался, как минимум, на проектной основе перманентно т.к бренд постоянно растет

Бюджет обсуждаем.