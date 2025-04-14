Создание 3ех сайтов и сетки лендингов

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт31 заявка317 просмотров

Международному бренду необходимо создать 3 основных сайта (2 с нуля, один улучшить) связанных с консалтингом и сетку из нескольких одностраничных лендингов. Основные сайты должны быть динамичные (примеры и приблизительное ТЗ имеются), с облачными серверами, админкой на битриксе и очень достойным "front end".

Проект подразумевает полное сопровождение (включая дизайн) за исключением наполнения сайта. Предпочтительно, чтобы исполнитель остался, как минимум, на проектной основе перманентно т.к бренд постоянно растет

Бюджет обсуждаем.

1С-БитриксДизайн сайтовПоддержка сайтовСоздание одностраничных сайтовСоздание сайтов
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